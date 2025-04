Raketa je uspešno lansirana i prizemljena, a sve su uživo posmatrale Opra Vinfri , najbolja prijateljica Gejl King , Kloi Kardašijan i Kris Džener . Čuvena Opra plakala je dok je gledala istorijski let.

Kako se šest moćnih žena priprema za let u svemir Foto: Printscreen/ Instagram/ laurenwsanchez

Let je ukupno trajao 10 minuta, kapsula je u svemiru bila četiri minuta. Članice posade letele su kapsulom tačno iznad Karmanove linije , nevidljive granice na visini od 62 milje (100 km) koja je široko prihvaćena kao ivica svemira, pre nego što se kapsula spustila pod padobranima i sletela u teksašku pustinju.

Posada New Shepard dosegla visinu veću od 346.000 stopa (105.000 km), rečeno je iz Blue Origin. Šest žena je danas ostvarilo istorijski cilj u odelima plave boje.

"Videle smo Mesec. Morala sam da se vratim zbog venčanja. Rekla sam Džefu: "Ako nećeš da se venčamo, ne moraš da me šalješ u svemir". Posebno je biti u svemiru. To je osećaj radosti, osećaj zajedništva", rekla je Loren Sančez, dok je Amanda dodala: "Bilo mi je potrebno da poletim u svemir da se zalečim". Kerijan Flin je poručila: "Nemam reči kojima ovo mogu da opišem. Prelepo je biti u svemiru. Mesec je bio tako lep, mislim da je to bio poklon samo za mene".