- To je žeđ koja ne prolazi. Ne mogu da se smirim kada imam ulogu, pogotovo kada su u pitanju velika dela i snažni karakteri. Bez motivacije ne možete opstati ni minut na sceni. Mnogi me nagovaraju da se bavim režijom, ali ne želim to. Ja nisam reditelj. Ja sam glumac. Glumiću sve dok me noge drže i dok mi je um bistar. Do moje poslednje scene.