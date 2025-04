Glumac je Maju zaprosio na Kosovu i Metohiji, gde često boravi, što je otkrio na svom Instagramu.

Poznati srpski glumac Milan Vasić stao je na ludi kamen u 46. godini, a lepe vesti podelio je juče sa svima na društvenoj mreži Instagram. Vasić sve do sada nije pokazivao svoju sadašnju suprugu, a reč je o Maji Ilevskoj iz Zemuna, koja ima 28 godina.

Glumac je svoju vezu krio od svih, i ni po čemu se nije moglo naslutiti da je u srećnoj vezi koja je sada krunisana brakom. Glumac je na Instagramu postavio sliku sa venčanja uz opis "Mr. & Mrs. Vasić".

- Ono što sam poželeo prošle godine ostvarilo se, a u ovoj godini želja mi je slična samo mnogo jača. Ko zna, razumeće. Prošla godina mi je bila najlepša, ova će mi biti još lepša - rekao je Milan Vasić, a juče mu je na venčanju kum bio njegov prijatelj i imenjak, glumacMilan Kalinić, koji im je javno čestitao na svom profilu na Instagramu i napisao "Kumovi".

Glumac je Maju zaprosio na Kosovu i Metohiji, gde često boravi, što je otkrio na svom Instagramu.

"Normalno je da ja svoju devojku zaprosim na Kosovu i Metohiji, u gradu cara Dušana, u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu", napisao je on u opisu objave.

Milan je ranije pričao otvoreno o ženidbi, otkrivši zbog čega nijednu devojku nije predstavio javnosti i kako se izborio sa prigovorima roditelja da treba da se ženi.

- Često razgovaram sa njima na tu temu. U početku su vršili pritisak, ali posle mnogo sati razgovora shvatili su i prihvatili moj stav. Govorili su mi i pitali: “Kada ćeš da se oženiš više, šta čekaš?!” Ali kako su godine prolazile, nekako su prestali više da pričaju. Digli su ruke od moje ženidbe, tako da im to više nije na umu, pa su prestali da pitaju i razmišljaju o tome. Da se oženim da bih usrećio roditelje i narod, pa da se razvedem za šest meseci i unesrećim sebe, to me ne zanima. Svima je jasno da ništa ne ide na silu. - - rekao je on.

Za sve ove godine bavljenja javnim životom, nijedna od njegovih devojaka nije se pojavila pored njega u javnosti.

- Ne dajem informaciju i ne obaveštavam druge o tome, ponašam se slobodno, ne uzbuđujem se oko takvih stvari i mislim da zbog toga ne privlačim pažnju tim dleom svog života. Kada postavljam fotografije na društvene mreže i napišem da sam u nekom lokalu, onaj ko je tu videće me sa društvom, neće tu biti nekih intimnih scena. To je sve. Nije uopšte teško zadržati neke stvari za sebe, ako to želiš - kaže Milan.

Milan je otkrio jednom prilikom da bi voleo da ima porodicu i suprugu, ali da ništa ne sili, i da je sve prepustio Bogu.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT" i dodao:

- Kad sam mogao da se oženim nisam hteo, a kad hoću ne mogu.

Međutim, život ga je demantovao i od juče je u srećnom braku.