Američki glumac Niki Kat, poznat po ulogama u filmovima Munjeni i zbunjeni (Dazed and Confused) i Vreme za ubijanje (A Time to Kill), preminuo je u 54. godini života.

Glumac sa bogatom filmografijom

Tokom karijere dugog više od tri decenije, Kat je ostvario čak 75 uloga, od 1980. do 2018. godine. Široj publici ostao je najpoznatiji po ulozi Klinta Bruna u kultnom filmu Munjeni i zbunjeni iz 1993. godine, u kojem se upušta u fizički obračun sa likom Adama Goldberga.

Pored tog ostvarenja, Kat je igrao u brojnim popularnim filmovima i serijama, uključujući Božji glas (Sister Act), Prijatelji (Friends), Vreme za ubijanje, Pravila borbe (Rules of Engagement), Nesanica (Insomnia), Boston Public, Lavovi sa sela (Secondhand Lions), Rok škola (School of Rock) i Mračni vitez (The Dark Knight). Poslednji put se pojavio na ekranu 2018. godine u epizodi Hulu serije Casual.