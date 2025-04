Pogledajte kako je to izgledalo juče u galeriji:

Kako se šest moćnih žena priprema za let u svemir Foto: Printscreen/ Instagram/ laurenwsanchez

Let u svemir Foto: Printscreen/Youtube/CBS News

Bela rada i leptir sa spiskom pesama

Fanovi pokušavaju da razaznaju pesme

Harleys in Hawaii, Dark Horse, I Kissed a Girl, Woman's World, Chained to the Rhythm i još nekoliko hitova.