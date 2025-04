Gejl King i Loren Sančez odgovorile su na kritike koje su pratile njihov let u svemir nakon što su se vratile na Zemlju. Tokom konferencije za novinare razgovarale su o svom iskustvu i reakcijama koje su izazvale, naročito o komentarima koje je iznela glumica Olivija Man u emisiji "Today With Jenna and Friends". King je naglasila da, prema njenom mišljenju, svi koji kritikuju misiju zapravo ne razumeju šta se stvarno događa, dok je Sančez pozvala kritičare da dođu u "Blue Origin" i vide rad hiljade zaposlenih koji ulažu srce i dušu u ovu misiju.