Advokatica za razvode Laura Vaser , koja je zastupala neke od najpoznatijih osoba na svetu, uključujući Britni Spirs, Anđelinu Džoli, Džonija Depa, Kim Kardašijan i Kevina Kostnera , nedavno je otkrila koji je najčešći razlog razvoda . Pojavila se u epizodi podkasta Suzan Jejr "My Life Online" i otkrila ključne razloge zašto brakovi propadaju.

"Ljudi se neprestano razvijaju i ponekad se razvijaju u različitim smerovima. Ako ste u mogućnosti da komunicirate i učestvujete u nekoj vrsti savetovanja za parove, čak i pre nego što se venčate, i dobijete alate koji su vam potrebni da se nosite sa stvarima kada one možda i nisu tako sjajne, mislim da je to odlično", dodaje advokatica.

"Ljudi su razgovarali o problemima s trećom osobom u prostoriji koja ima objektivno mišljenje, pa su rekli: 'Oh, dobro, možda to stvarno možemo da rešimo'. To je pomoglo ljudima da se pomire. Ne često, ali rekla bih da se u 30 godina dogodilo možda 10-11 puta", rekla je.