Član ekipe filma Indijana Džons, koji je pronađen mrtav u hotelskoj sobi tokom snimanja petog i poslednjeg dela franšize u Maroku, preminuo je od srčanog oboljenja, pokazala je istraga.

Nikolas Kupak (Nicholas Cupac), star 54 godine, bio je jedan od 100 članova ekipe koji su radili na filmu Indiana Jones and the Dial of Destiny. Tragično je pronađen mrtav u gradu Fez, u Maroku, 31. oktobra 2021. godine.

Kupak je radio kao kamerman na ovom holivudskom blokbasteru, u kojem glavne uloge tumače Harison Ford i Fibi Valer-Bridž.

Detaljan i zvaničan uzrok smrti

Prema nalazima istrage sprovedene pisanim putem, umro je od ishemijske bolesti srca. Ishemijska bolest srca, poznata i kao koronarna bolest, nastaje kada srce ne dobija dovoljno krvi i kiseonika zbog suženih ili začepljenih arterija.

Krispin Batler , glavni mrtvozornik okruga Bakingamšir, naveo je da je uzrok smrti utvrđen nakon obdukcije u Maroku, pre nego što je telo gospodina Kupaka vraćeno njegovoj porodici u Velikoj Britaniji. U pisanim zaključcima, Batler je smrt okarakterisao kao prirodnu i dodao da se srčano oboljenje verovatno razvijalo duži vremenski period.

Nakon njegove smrti, Nikolasova majka, Dženi Kupak, uputila je emotivni oproštaj rekavši da joj "svet više nikada neće biti isti".

U saopštenju koje je prenio njegov PR, Dženi je rekla:

"Nik je bio moj oslonac. Moj život je zbog njega bio zanimljiv – nasmejavao me, zasmejavao do suza, ponekad i rastuživao. Vodio me na putovanja na mesta na koja nikada ne bih otišla sama."

Opisala ga je kao osobu koja je bila mudra, brižna i zaštitnički nastrojena, dodajući:

"Nije samo imao prijatelje – on ih je iskreno cenio. Od školskih drugova, kolega iz filmskog sveta, do suseda i kolega."

Takođe je rekla:

"Njegova najveća vrlina bila je ta što bi, kad bi izgubio strpljenje ili se naljutio, uvek zažalio i pokušao da se izvini. Blagoslovena sam što sam bila njegova majka."

Jedna u nizu nesreća

Njegova smrt bila je jedna od više nesrećnih situacija koje su zadesile produkciju ovog akciono-avanturističkog filma koji je režirao Džejms Mangold, a producirao Stiven Spilberg Film je izašao 2023. godine, posle niza odlaganja.

Četiri meseca nakon Kupakove smrti, pojavila se vest da je Harison Ford pomogao kolegi sa snimanja koji je imao sumnju na srčani udar. Izvor je za The Sun rekao da se incident dogodio tokom snimanja završnih scena u studiju u Engleskoj.

"Odjednom je jedan muški član ekipe kolabirao", rekao je izvor.

Ford, koji se nalazio u neposrednoj blizini, viknuo je:

"Pozovite hitnu! Brzo!"

Ford je i sam bio odsutan tri meseca sa snimanja nakon što je povredio rame tokom priprema za scenu borbe.

Produkcija filma je bila višestruko odlagana zbog pandemije – prvobitno je premijera bila zakazana za 9. jul 2021. potom pomerena na 29. jul 2022. a film je konačno premijerno prikazan u junu 2023. godine.

Indiana Jones and the Dial of Destiny predstavlja peti i poslednji deo kultnog serijala, koji uključuje:

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008),

Indiana Jones and the Last Crusade (1989),

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984),

Raiders of the Lost Ark (1981).

