"Ona svemirska misija jutros? To je sr****. Ovo je više od parodije" , započela je Emili u videu koji je snimila u automobilu. "Da vam je stalo do Majke Zemlje i da je to zbog Majke Zemlje, a idete gore u svemirskom brodu koji je izgradila i platila kompanija koja sama uništava planetu?", dodala je.

Olivija Man, glumica koja je kritikovala let u svemir Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Postoji toliko drugih stvari u svetu koje su mnogo bitnije... Šta ćete vi da radite tamo gore u svemiru? Šta radite tamo gore", rekla je ona ranije ovog meseca u emisiji "Today with Jenna and Friends", pre njihovog putovanja. Voditelj joj je tada objasnio da će posada lebdeti i diviti se Zemlji izdaleka, što je dodatno razljutilo Man.

"To je previše novaca za odlazak u svemir, a brojni ljudi ne mogu da priušte čak ni jaja", rekla je pa dodala: "Koja je svrha? Je li istorijsko to što idete da se vozite? Mislim da je to malo pohlepno. Istraživanje svemira je imalo cilj da unapredi naše znanje i pomogne čovečanstvu. Šta će one da urade tamo gore da nama ovde dole bude bolje?"