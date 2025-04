"Ova ružna žena me je rodila, odgajila, izdržavala, krila novac da bih dobio šta sam hteo. Tokom mojih teških dana, pre nego što sam postao ovo što jesam, videla me je kao blistavu zvezdu. Odrastao sam u zagrljaju ove ružne žene i ona me je učinila najlepšim čovekom i najlepšim glumcem. Njeno lice je umorno od nas, ali ona će ostati najlepša u mojim očima", izjavio je glumac.