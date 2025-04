Kolekcija "The Bridal Edit" inspisana pesmom "Take a Bow"

U sklopu kolekcije "The Bridal Edit" nalaze se set "Take a Vow", simbolično nazvan po Rijaninom hitu iz 2008. godine "Take a Bow", zatim čipkasti komplet "At First Sight", kao i "Satin Ever After", koji sadrži svilene pidžame, ogrtače i papuče za medeni mesec.