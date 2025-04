Iako je Amerika godinama bila njen dom, ona se sa mužem Rajanom preselila u Beograd. On je oduševljen Srbijom, a na društvenim mrežama deli zanimljive stvari iz svoje svakodnevnice.

- A tebi je to bitno zbog? Kako ovo tačno utiče na tebe? Mora da tvoj život ima malo smisla. Učini mi uslugu i idi pogledaj se u ogledalo. Vidiš li to? Glupa ku*ka - odgovorio joj je on.