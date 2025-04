Na današnji dan 1926. godine rođena je kraljica Elizabeta II, pod imenom Elizabeta Aleksandra Meri. Bial je kraljica Ujedinjenog Kraljevstva i krunskih zemalja Komonvelta od 6. februara 1952. do svoje smrti 2022. godine.

Filip je pre venčanja morao da se odrekne pravoslavlja i prava na grčki presto. Do kraja života je ostao sa Elizabetom. Foto: PA / PA Images / Profimedia, Profimedia / PA Images

Dobrotvor Hilandara

Proteran iz Grčke

Kraljica Elizabeta II bila je još princeza kada se 20. novembra 1947. godine udala za grčkog princa Filipa. Bilo je to ostvarenje njenih snova jer se, kako je ispričala, u njega zaljubila još kao 13-godišnja devojčica.Međutim, on je bio grčki princ i nije bio idealna prilika za brak, budući da bi to podrazumevalo da se Elizabeta odrekne prestola. Takođe, njih dvoje bili su rođaci u trećem kolenu, jer su oboje imali istu prabaku, britansku kraljicu Viktoriju.