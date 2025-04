"Miša je bio brat kakvog samo možeš da poželiš. Kad je već malo stasao, počeo je da izlazi s društvom. Mama je insistirala da vodi i mene, ali njemu je bilo glupo da vodi malu sestru sa sobom. Bilo ga je sramota. Pošli bismo zajedno, a onda bi mi rekao da stanem kod poštanskih sandučića, da ne mrdam, da se sakrijem i da ga tu čekam. To je bila naša tajna koju nikako nisam smela da kažem mami. Govorio bi: "Čekaj me, ja ću doći." I ja čekam, čekam, čekam i čekam... Ne znam koliko je to trajalo, smrznem se čekajući, ali znam da ga nikada nisam odala i da sam bila uvek verni jatak. Kada je Miša otišao, kao da je otišlo pola mene. Izgubila sam dečji svet. Više nemam s kim da pričam o detinjstvu...", govorila je glumica svojevremeno.