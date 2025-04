Svetski mediji, poput The New York Timesa, nazivali su ga "jugoslovenskim srcolomcem", delom zbog šarma, a delom zbog poznanstava sa zvezdama poput Brižit Bardo i Ave Gardner sa kojima je bio i ljubavno povezivan. Ipak, srce mu je zauvek osvojila domaća glumica – Branka Petrić.

- Došla sam u Crvenu luku na set. Oni su otišli celi dan na snimanje, i to brodom na neko ostrvo. I ja sam osetila odjednom nešto i prvi put drugačije. I priznala sam sebi da je to bila ljubomora. A kad me pitate koliko je trajala ljubomora, deset sati? Ne, mislim da je bilo oko 24 sata - govorila je ona.