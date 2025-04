Gledis Perl Monro , majka glumice Merilin Monro, poznate i kao Gledis Perl Monro Bejker Mortensen Elej , rođena je u Meksiku 1902. Prvi put se udala sa 14 godina za Džaspera Njutona Bejkera. Imali su dvoje dece, uključujući književnicu Beris Bej Mirakl. Na kraju braka Džesper i deca vratili su se u rodni Kentaki bez Bejkerovog znanja. Potom se preselila u Holivud, gde je postala filmska montažerka u rastućoj filmskoj industriji. Tamo je upoznala Martina Edvarda Mortensena sa kojim je imala kratak brak koji se završio razvodom. Nakon toga je imala vezu sa Čarlsom Stenlijem Gifordom dok je on bio odvojen od supruge.

Zatrudnela je sa svojim trećim detetom, Normom Džin Mortenson (koja se takođe zvala Norma Džin Bejker i kasnije Merilin Monro). Pokušala je da se brine o svojoj ćerki ali nažalost, to nije potrajalo, jer je Gledis imala nervni slom i bila institucionalizovana zbog paranoje i šizofrenije. Od 1934. do 1960.-ih Gledis je većinu vremena provodila u psihijatrijskim ustanovama. Ipak, to je nije sprečilo da ponekad izađe iz bolnice i vrati se životima svoje porodice, ponekad bez upozorenja. Čak je i njena najstarija ćerka Berns napisala u "Mojoj sestri Merilin", "Gledis Monro Bejker nestaje jednako misteriozno kao što se i pojavila u životima svoje porodice."