Skandalozni snimci pevača preplavili su društvene mreže . Naime, nekadašnja velika tinejdžerska zvezda Džastin Biber ponovo je uhvaćen u problemima. On je snimljen na popularnom Koačela festivalu , a kadrovi su zabrinjavajući.

"On ne izgleda dobro i potrebna mu je pomoć", "Bolje da sedi kući sa detetom nego što ovo sebi radi", "Džastin je ponovo u problemu", samo su neki od komentara ispod njegovih snimaka.

U jednom trenutku, muzičar koji je osvojio Gremi šokirao je publiku kada je skinuo košulju i počeo čudno da pomera svoje telo uz hit pesmu Kendrika Lamara, Not Like Us.

U to vreme, predstavnici pevača Babi su opovrgli spekulacije koje su u toku u vezi sa njegovim mentalnim zdravljem.

Do sada, Džastin Biber nije dao nikakvu javnu izjavu zbog zabrinutosti fanova nakon njegovog kontroverznog nastupa na Koačeli.

