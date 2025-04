Britanska glumica i model Elizabet Harli obelodanila je da je u vezi sa ocem Majli Sajrus , muzičarem Bilijem Rejom Sajrusom , i ovom informacijom iznenadila obožavaoce. Odlučila je da to uradi na Uskrs, kada je uz zajedničku sliku s novim partnerom svima čestitala praznik.

Sada su u javnost dospeli detalji veze, a Page Six navodi da je sve "relativno novo" i "sveže".

Elizabet Harli i Rej Sajrus upoznali su se 2022. godine na snimanju filma "Christmas in Paradise", koji nije doživeo neki uspeh, ali im je doneo poznanstvo, a sada i ljubav.

Fanovi pretpostavljaju da su njih dvoje nedavno zajedno uživali na odmoru na Maldivima, s obzirom na to da je Elizabet slala sočne poljupce u kameru, a sve to uz pesmu "She's Not Cryin' Anymore" koju peva Bili Rej Sajrus.