Kanje Vest je u poslednje vreme izneo niz šokantnih izjava Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kroz godine, Kanje je bio u središtu medijskog spektra , od političkih izjava, javnih ispadanja, porodičnih drama, do izlivanja ličnih trauma. Njegova najnovija ispovest na društvenoj mreži X - o traumatičnom iskustvu iz detinjstva - izazvala je pomešane reakcije, s obzirom na to da su mnogi obožavatelji ostali zatečeni i zbunjeni njegovim rečima.

Teška ispovest koja je šokirala svet Naveo je da su, k ao deca, on i njegov rođak, radoznali, pronašli časopise za odrasle u majčinom ormaru , što je, prema njegovim rečima, izazvalo prvi kontakt sa seksualnošću. Posebno je naglasio osećaj krivice koji ga prati kroz godine, smatrajući da je i mao ulogu u oblikovanju kasnijeg ponašanja svog rođaka - koji je, kako je Kanje istakao, na kraju osuđen na doživotnu kaznu zbog ubistva trudne žene.

Njegova objava bila je jasna i potresna: "Moje ime je Je i imao sam odnose sa svojim rođakom do četrnaeste godine", izazivajući šok i nevericu među obožavaocima i javnosti.

Ovo nije prvi i jedini put da je Kanje Vest bio otvoren i ranjiv prema svojoj publici. U poslednjim mesecima, on je izrazio kajanje zbog određenih izjava koje je izneo o bivšem prijatelju, Džej-Ziju, i njegovoj porodici. Iako sve ove izjave imaju potencijal da šokiraju, one nas podsećaju na to koliko je Kanje, u svojoj karijeri, uvek bio beskompromisan i u stalnoj potrazi za istinom - kakva god ona bila.