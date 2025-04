„Sofi je bila ljubazna i puna poverenja. To ju je često činilo ranjivom i izloženom manipulaciji od strane drugih,“ napisali su članovi porodice.

„Pisala je i crtala nezasito, a veliki deo te umetnosti prikazuje njenu dubinu, ali i bol koju je trpela. Mnogi njeni zapisi i crteži su kao mape njenih borbi i trauma. Samomedikacijom je pokušavala da se izbori sa svom traumom i sramom koji je nosila u sebi, a to je na kraju dovelo do njene smrti,“ nastavila je porodica. „Više puta je govorila da će ‘sama to rešiti’ i odbijala je lečenje koje je možda moglo da joj spase život.“