Porodica daleko od očiju javnosti

Ana o društvenim mrežama: "Čak i meni posle 10 minuta bude loše"

Porodične vrednosti iznad svega

Njihova deca ne znaju ko su im roditelji

– Stariji sin voli da crta i da čita, imamo mnogo knjiga u kući . Ja sam odrasla na potpuno drugačiji način i u porodici punoj ljubavi. Svaki put za vreme ručka i večere sedeli smo sa roditeljima, bakom i dekom i razgovarali smo i ja želim da prenesem to na svoje dečake. Čak i nekada kada putujemo negde, a oni žele da im donesemo neku igračkicu, mi ne stignemo i ja kažem da smo im doneli zagrljaj. I želim da to njima bude normalno – objasnila je Ana.

– Naša deca uopšte ne znaju ko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo, mnogo je zanimljivo jer njima to uopšte nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se desilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao "mama, zašto se oni toliko slikaju sa tatom", ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lepo. Tako da ne želimo da ih opterećujemo, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno – rekla je Ana Ivanović za "Novu".