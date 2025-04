Da će se to desiti, misle oni koji ih oštro kritikuju i to pre svega zbog razlike u godinama. Kritičarima nije jasno kako je uopšte i došlo do ove veze jer su njih dvoje "kao otac i ćerka, odnosno deda i unuka". To se govori da bi se naglasilo da je "Ričard Gir previše star za svoju suprugu".