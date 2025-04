Sporna kompanija "Vanzan"

Kompanija "Vanzan", osnovana u Kaliforniji u septembru 2010. godine, postala je predmet spekulacija jer je registrovana upravo u vreme kada su se Lajvli i Rejnolds upoznali na snimanju filma "Green Lantern". U to vreme Rejnolds je još bio u braku sa Skarlet Džohanson , s kojom je pokrenuo razvod u decembru iste godine, dok je Blejk Lajvli bila u vezi s Penom Bedžlijem , od kog se razišla ubrzo nakon osnivanja kompanije.

U centru pažnje

"Vanzan" je ponovo došao u centar pažnje kada je otkriveno da je upravo ta kompanija korišćena za podnošenje takozvane "shadow" ili "sham" tužbe protiv deset neimenovanih osoba u septembru prošle godine, neposredno pre nego što je Lajvli javno optužila Baldonija za seksualno uznemiravanje. Prema tvrdnjama advokata Džastina Baldonija, cilj te tužbe bio je prikriveno doći do privatnih poruka i dokaza iz PR tima Džastina Baldonija, a da Lajvlino ime ne bude direktno povezano s pravnim postupkom.

