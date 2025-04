Pop zvezda Kejti Peri (40) suočila se sa žestokim kritikama nakon što je prošle nedelje učestvovala u svemirskoj misiji Blue Origin, privatne kompanije u vlasništvu milijardera Džefa Bezosa. Let, koji je trajao svega 11 minuta, bio je zamišljen kao simboličan gest za žensko "osvajanje prostora", ali je naišao na osudu javnosti i stručnjaka za odnose s javnošću, koji su čak tvrdili da bi ovo moglo da ugrozi njenu karijeru.

"Turista iz svemira" i optužbe za površnost Kejti je letela u svemir zajedno sa grupom žena, među kojima su bile i poznate ličnosti poput novinarke Gejl King i naučnice iz NASA-e Ajše Bou, kao i Bezosove verenice Loren Sanče z. Iako je let trebalo da bude inspirativan, mnogi su ga nazvali "spektaklom za Instagram", a učesnice su okarakterisane kao "svemirske turistkinje".

Najveći podsmeh izazvala je scena kada je Kejti po povratku iz kapsule kleknula, poljubila zemlju, podigla cvetić koji je sve vreme držala u rukama ka nebu i izjavila da je "osećala duboku povezanost s ljubavlju", ističući kako je ceo let bio "za dobrobit Zemlje".

Pokajanje, ali ne i zbog svemira Iako je kritika sve veća, izvor blizak pevačici kaže da Keti ne žali zbog samog leta, već zbog "javnog spektakla" koji ga je pratio. Naime, sada joj je žao što je ljubila zemlju i što je pevala "What A Wonderful World" dok je lebdela u bestežinskom stanju, jer su ti momenti doživljeni kao prenaglašeni i neiskreni.

Foto: Blue Origin/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Kejti Peri ljubi zemlju nakon sletanja Foto: Blue Origin/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Posebno s obzirom na to da su pravi NASA astronauti poput Sunite Vilijams i Buča Vilmora nedavno proveli više od devet meseci zaglavljeni u svemiru, što je dodatno istaklo koliko je njen "let" bio simboličan, a ne ozbiljan.

U trenutku kada se svet suočava s krizama poput klimatskih promena, migracija, gladi i siromaštva, mnogi su let okarakterisali kao "neumesnu ekstravaganciju bogatih". Kritičari su poručili da je to "parodija napretka", jer let nije imao naučni cilj, već je delovao više kao PR performans.