Američka glumica Lar Park Linkoln umrla je u 63. godini života nakon višegodišnje borbe sa karcinomom dojke. Vest o njenoj smrti objavila je glumačka škola "Actors Audition Studios" iz Dalasa, koju je sama osnovala.

Glumica Lar Park Linkoln bila je poznata po ulogama u popularnim televizijskim i filmskim ostvarenjima, među kojima se izdvajaju serija "Knots Landing" i horor film "Friday the 13th Part VII: The New Blood". U seriji "Knots Landing" igrala je lik Linde Fejrgejt od 1987. do 1991. godine, dok je u kultnom horor serijalu tumačila lik mlade žene s telekinetičkim moćima, suočene sa Džejsonom Vurhizom.

Karijeru je započela kao model u reklamama, a prvu veću filmsku ulogu ostvarila je 1985. godine u filmu "Children of the Night", gde je igrala tinejdžerku prostitutku u Los Anđelesu. Ta uloga privukla je pažnju producenata, što je dovelo do angažmana u seriji "Knots Landing".

Osim u pomenutim projektima, Linkoln je imala gostujuće uloge u serijama kao što su "Murder, She Wrote", "Beverly Hills, 90210" i "Space: Above and Beyond". Tokom kasnijih godina karijere, postala je jedno od prepoznatljivih lica na kanalu za prodaju QVC, a posvetila se i radu sa mladim glumcima kroz svoju školu glume u Dalasu.

U saopštenju koje je objavio Actors Audition Studios navodi se da je tokom 45 godina karijere ostavila neizbrisiv trag u Holivudu svojim nastupima i posvećenošću mentorstvu budućih glumaca.

Zvanični uzrok smrti još nije objavljen, ali je poznato da se poslednjih pet godina borila sa rakom dojke.

Lar Park Linkoln je iza sebe ostavila dvoje dece, Pajper i Trevora, kao i četvoro unučadi – Audru, Bendžamina, Džeka i Miju.

