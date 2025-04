"S baladom bi bilo prelako"

Video njegove reakcije je u kratkom roku lajkovalo je više od 1.500 ljudi, a komentari se i dalje nižu. "Ha-ha, ajde prvi otpozadi ili napred, isti je to k.. šta ima veze", napisala mu je hrvatska šminkerka Marina Mamić. "Ma iskreno, da si išao s baladom, to bi bilo prelako, ova pesma je riskantnija i ljudima će verovatno trebati vremena da je dožive", "Obožavam tvoj smisao za humor", komentarisali su ostali.

"Marko, to su samo brojevi, znamo da ideš u finale, nema brige", "Verujem da ćeš nadmašiti predviđanja nakon proba u Bazelu", "Idemo u finale. Ako i ne odemo, već si pobedio, uživaj", "Ti si legenda! Samo pozitivno i against all odds", "Kladionice pojma nemaju", "Marko, ti si najbolji i osvojićeš prvo mesto", još su neke od reakcija.