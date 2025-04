Keli je takođe poručila da je Lajvli "pokrenula lažnu MeToo optužbu" protiv Džastina Baldonija, reditelja i kolege iz filma "It Ends With Us". "Zbog toga danas žali jer se gotovo sve njene optužbe raspadaju", dodala je voditeljka. "Činjenica da se ona sada slavi zbog toga što je pokušala da uništi nečiji život bez ikakvog temelja - to je skandal. Jasno je da 'Time' traži velike zvezde kako bi prodali časopis, ali ovo je potpuno pogrešno", poručila je.