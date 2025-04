Fredi je pre smrti bio u vezi s frizerom Džimom Hatonom , koji je preminuo 2010. u 60. godini. Vezu su započeli 1985. i s njim je bio do poslednjeg trenutka. Ipak, bogatstvo je ostavio Meri i upozorio je da će kuća biti veliki izazov iako ona toga nije još svesna. Kad je Merkjuri preminuo, Meri je imala zdravstvenih problema i bila je po sudovima zbog nasleđa koje joj je ostavio Fredi.

"Mislila sam: 'O, Fredi, ostavio si mi toliko mnogo, i tako mnogo tereta'. Mislila sam da ne mogu s tim da se nosim. Upozorio me da će kuća biti veći izazov nego što sam svesna. Zahvalna sam mu na tome što me je upozorio jer sam se brzo suočila s velikom ljubomorom", rekla je svojevremeno Meri.

Biograf grupe Queen je jednom prilikom za Meri rekao kako je bila uz njega pre svega i nakon svega. Njegova bolest bila je tajna, a ona mu je odmah na početku obećala da nikome neće reći, već da to može da učini jedino on i to kad bude hteo.