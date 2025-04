Foto: The Rank Organisation - Ealing S / AFP / Profimedia

Hil je već 1949. prvi put nastupio na televiziji u emisiji "Hi, there", a nakon toga je počeo da radi na radiju. Svoju TV karijeru je službeno započeo 1955. godine na BBC-ju, a njegov šou je sa manjim prekidima trajao sve do 1969. godine kada se odlučio da pređe u drugu TV kuću "Thames TV". Tada je počeo snimanje skečeva po kojima ga danas najviše pamtimo.