Louri je seriju prvi put napustio 1962. godine zbog problema izazvanih štrajkom scenarista, ali se vratio već naredne godine i ostao do 1968. godine. Ponovo se vratio 2011. i ostao do 2014. godine. Njegov povratak doneo mu je Ginisov rekord za najduži vremenski razmak između dva pojavljivanja u istoj ulozi na televiziji. Lik Denisa Tanera kasnije je "ubijen" van ekrana 2020. godine, povodom emitovanja 10.000. epizode serije.

Tokom svoje karijere, Louri je snimio pop singl „I Might Have Known“ 1963. godine, ali pesma nije postigla komercijalni uspeh.

Pored serije Coronation Street", pojavljivao se i u emisijama komičarke Viktorije Vud, kao što su "All Day Breakfast", "As Seen on TV" i "Wood and Walters", a 2015. godine igrao je gospodina Larkina u seriji "Home Fires". Imao je i brojne uloge na londonskom West End-u.