Glumac, koji je tumačio Rona Vizlija , se pojavio u Hampstedu u Londonu, sa dugogodišnjom devojkom Džordžijom Grum i posvećeno se brinuo o bebi. Obučen od glave do pete u crno, glumac se smeškao dok je držao bebu na grudima tokom porodične šetnje.

„Ćao, Instagram... samo sam 10 godina zakasnio, ali evo me. Grint na Gram-u! Evo da vam predstavim Vensdej G. Grint. Čuvajte se, Rupert.“

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rupert Grint sa ćerkom i suprugom Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

To je bio jedan od samo dva puta kada se Vensdej pojavila na njegovom profilu. Drugi put je bio pre više od tri godine povodom ponovnog okupljanja sa kolegama iz Hari Poter filmova. Rupert sada ima 5,3 miliona pratilaca.

„Sjajno je. Apsolutno uživam u tome da budem tata. To je jednostavno najbolja stvar. Neverovatno je kako potpuno preuzme sve. To je sve što me stvarno zanima.“