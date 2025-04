Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Tetovaže kao porodična tradicija

Prošle godine, Anđelina Džoli je govorila o svojoj ljubavi prema tetovažama i otkrila da su one postale deo porodične tradicije.

"Tokom rada na predstavi The Outsiders istetovirala sam 'Stay Gold' zajedno sa ćerkom Vivijen", rekla je Anđelina u razgovoru za CR Fashion Book. "To ima duboko značenje za obe nas."