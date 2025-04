Otac Jorge bio je Argentinac. Bio je krijumčar kokaina i kanabisa te je deset godina proveo u zatvoru, piše The Sun. Jorge je u Španiji odslužio kaznu zbog dva prekršaja. Osuđen je 2003. na 11 godina zatvora zbog planiranja krijumčarenja više od 100 hiljada funti vrednog 83-postotnog kokaina iz Španije u Francusku. Oslobođen je 2008. godine.

Ponovno je završio u zatvoru, i to zbog krijumčarenja smole kanabisa vredne milion funti iz Maroka u Španiju. Dobio je dve godine zatvora i pušten je 2013. godine. Preminuo je 2019. godine u 70. godini zbog posledica moždanog udara koji je imao 2016. godine. Njena majka je Ana Maria Hernandez i navodno živi u Italiji.

Tad smo mogli da pričamo u opuštenoj atmosferi. Nisam bila na poslu pa sam bila prirodnija. Bila je to, za oboje, ljubav na prvi pogled - ispričala je jednom prilikom.

Dolazili su u prodavnicu i glumili mušterije. Fanovi i novinari. Nije bilo prijatno. Ne znate kakav je ko. A kad bi završila radni dan, po gradu su me uvek pratili neki paparaci, a isti su me čekali i kod stana - rekla je Georgina.

Sredinom leta 2017. odjeknula je vest da je Ronaldova devojka trudna. Bio je to veliki šok za javnost jer je svega nekoliko nedelja ranije u svom domu dočekao blizance Evu i Matea. U novembru je na svet došla devojčica Alana Martina, prvo zajedničko dete Ronalda i Georgine.

Kako je živeti sa Ronaldom? Na to pitanje samo Georgina zna odgovor, a rado ga je podelila sa britanskim medijima 2018. godine.

Biti partnerka nekog tako poznatog nije lako, ali to nikad ne bih promenila. To što osećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštovanje. Ali ne smemo da zapostavimo ni zavođenje. To je jako bitan deo svake veze. A ja uvek spavam u seksi donjem rublju - rekla je Georgina.