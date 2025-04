- To je nešto novo što radim, a to je da moram da je zagrlim i taj zagrljaj je dug i ogroman. Radimo to 10 puta dnevno, pokušavam da dobijem nekoliko zagrljaja pre ručka. Zvuči jednostavno i pomalo glupo, ali to neutralizuje mnoge nesuglasice i nesporazume. I čini nas oboje srećnima - rekao je Dolf Lundgren.