Saša Joksimović i njegova supruga u braku su više od dve decenije, a u jednom trenutku on je sve šokirao kada je progovorio o njihovom razvodu.

- Teško je sačuvati brak iz prostog razloga što svi dolazimo u iskušenja da ga ne očuvamo. Ali, mislim da u takva iskušenja ne bi trebalo dolaziti i moramo voditi računa o tome kako pristupamo partneru i suprotnom polu, ne treba „čačkati mečku“ i treba orezivati i negovati ono što imate, a to je ljubav. Nemojte ulaziti u iskušenja da ne biste upropastili brak – kaže Saša za „Blic“ i otkriva da je bilo bezbroj kriza u njihovom ljubavnom odnosu.

- Postojalo je milion kriza i milion puta smo uspeli da ih prevaziđemo tako što se lepo isvađamo, porazgovaramo i nađemo zajednički jezik, i tako pobedimo nervozu i krizu koja nastupi. Slagao bi svako ko bi rekao da mu je život sa partnerom samo med i mleko, jer život sa partnerom čini i dobro i zlo. Poželjno je biti i u negativnoj fazi pa prebroditi taj problem, kao što to Nevena i ja uspevamo stalno. Volim je najviše na svetu – iskreno je pričao on.

- Nismo još uspeli da zalečimo te rane. Vrlo često razgovaramo na tu temu i želimo drugo dete, mi smo emotivni ljudi i jako nam je teško palo to što se desilo. Nevena je kao majka to možda podnela i teže nego ja. Rane ostaju, ali mi idemo dalje i želimo da ih što pre zacelimo.

- Desilo se to da se napravila priča o razvodu preko Instagrama. Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: "Izvini se, inače sad stavljam na stori". Moj telefon se razbio i ta objava je "visila" dva sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".