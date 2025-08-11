Slušaj vest

Megan Markl i princ Hari već nekoliko godina žive daleko od Velike Britanije pokušavajući da krenu dalje i trudeći se da urede život po svojim, a ne po kraljevskim pravilima.

I ma koliko se činilo da su se odrekli svega što nose kraljevske titule nakon što su se povukli iz kraljevske porodice, čini se da Megan nije spremna i neće baš zauvek da se distancira od svega što ona nosi.

Nedavno, Megan se u svom prvom podkastu pojavila bez šminke, u trenerci i patikama, spremna da pokaže svoje pravo lice. U ležernom razgovoru sa svojom prijateljicom Džejmi Kern Limom u podkastu "Šou Džejmi Kern Lime", otvoreno je govorila o svakodnevnom životu, porodici i svom odnosu sa suprugom.

Megan Markl Foto: Printscreen/Instagram/ Jamie Kern Lima

Potpuno netipično za nekog ko je bio deo kraljevske porodice, Megan je udobno zavaljena u sofu, baš kao kod svoje kuće, delila intimne detalje sa voditeljkom i milionima gledalaca širom sveta.

Ipak, nije to ono što je još jednom isprovociralo i uznemirilo javnost. Megan gradi svoj novi imidž, trudeći se da se predstavi u najboljem svetlu, da je ljudi zavole, da pokaže koliko je dobrodušna i spremna da poklanja.

Tako je i sada, voditeljki i svojoj prijateljici donela na poklon punu korpu svojih proizvoda. Među njima su bili džemovi i drugi njeni proizvodi, ali nije to ono što je mnoge iziritiralo.

Ono što je bilo "prst u oko" kraljevskoj porodici, ali i mnogim drugim ljudima koji su njeni poštovaoci bio je natpis na karticama proizvoda u kojem ona sebe i dalje naziva vojvotkinjom od Saseksa. Ona to zapravo nije od onog trenutka kada su ona i Hari odlučili da se odreknu kraljevskih titula i života koje one nose sa sobom.

Ipak, čini se da Megan i dalje nije spremna da se suoči sa situacijom, a mnogi su ovaj njen potez okarakterisali kako još jedan nizak udarac i provokaciju Harijeve porodice koja živi u Britaniji.

