Naime, neko je otvorio Instagram profil sa njegovim imenom i prezimenom, a on je zamolio sve da ne nasedaju na to i ne prihvataju zahteve.

"Zvala si me. Pitam zašto? "Postaćeš tata", rekla si. Vrisnem u sebi, probudim Boga, on je znao. Zameni mi glavu. Umiri srce. Razdraga dušu. Odjednom ozeleni reka. Šuma posta plava. Ozdravi vazduh. Usidri se sunce. Pokri me nebo. Čekam mesec. Čim izađe, da mu kažem, pa da pustim vatromete, da obasjam sva vremena svoja i tvoja. Vidim te onakvu kakva ćeš biti, ljubičice sa korenom hrasta. Ti si svitac, priroda te nosi oko vrata, ali samo kada hoće da ostavi utisak. Nikada ti ovaj muštuluk neću zaboraviti", napisao je Andrija svojoj supruzi.