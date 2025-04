U sredu, 9. oktobra, Metropolitan muzej umetnosti najavio je prolećnu izložbu Kostimografskog instituta za 2025. godinu pod nazivom „Superfine: Tailoring Black Style“. Inspirisana knjigom „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity“ autorke Monike L. Miler iz 2009. godine, izložba je podeljena u 12 sekcija, od kojih svaka predstavlja karakteristiku koja definiše dendi stil: Vlasništvo, Prisustvo, Isticanje, Prikrivanje, Slobodu, Herojstvo, Ugled, Džuk (prostor za ples, piće i zabavu prema definiciji Zore Nil Harston), Nasleđe, Lepotu, Kul i Kosmopolitizam.