Podsetimo, ranije su počele da se šire glasine da Bejbi lazanja dolazi u Bazel. "Krivac" je i tada bio Eurosong koji je objavio video s Etel. "Meow, cat, please meow back", "Bejbi Lazanja vam je hakovao profil", "Čekaj, dolazi li to Bejbi Lazanja?", "On bi trebao da vodi takmičenje", "Oiia cat, please Oiia back", "Najbolja objava ikad", "E to se zove marketing", "Upravo su otkrili glavni nastup u pauzi takmičenja", pisali su ljudi.