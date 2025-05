Helberg je od 2007. do 2019. godine tumačio lik Hauarda Volovica, ekscentričnog inženjera aeronautike s MIT-a u seriji "Teorija Velikog praska". Iako je u početku oklevao da prihvati ulogu zbog sličnosti s prethodnim likovima koje je glumio, Helberg je na kraju pristao i postao ključni član glumačke postave.

Nakon završetka serije 2019. godine Helberg je odlučio da napravi pauzu od glume. Iako se povukao iz centra pažnje, nije potpuno napustio industriju. Godine 2021. pojavio se u mjuziklu "Annette", a 2022. godine glumio je u drami "As They Made Us". Tokom tog perioda Helberg je takođe promenio svoj izgled, što je dodatno doprinelo njegovoj anonimnosti u javnosti. Njegova frizura i stil odevanja značajno su se izmenili, što je mnoge iznenadilo.​