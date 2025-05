U prestižnom londonskom klubu "Anabel" Lolica je 1977. godine upoznala Džonatana Ejtkena. Na podijumu za ples šapnula mu je: "Volela bih da znaš da si ti čovek za koga ću se udati". I ne bi to bilo ništa epohalno strašno, da on u to vreme nije izlazio sa Kerol Tačer, ćerkom britanske premijerke, legendarne Margaret Tačer.