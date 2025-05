Tea je na sebe skrenula pažnju ulogama u serijama Flying Blind i The Naked Truth, a potom i u filmovima Bad Boys, The Family Man, Jurassic Park III, Jay and Silent Bob Strike Back, Deep Impact... Kako se od početka karijere isticala lepotom, tabloidi su oduvek brujali o njenom životu, a ona je u svet slavnih kročila kao već udata – od 1991. bila je u braku s TV producentom Nelsonom Molojem Džuniorom, no brak je potrajao tek do 1995, kada su svako krenuli svojim putem.