Brazilska modna zvezda Adrijana Lima dobila je pre skoro tri godine sina Sajana, a za to vreme je samo nekoliko puta pokazala dečaka u javnosti. Taj izuzetak napravila je pre nekoliko dana objavom snimka na kojem njen Sajan uživa u igri na trambolini, dok ga majka zove "Moj zrak svetlosti".

Prva javna fotografija Sajana bila je slika njegovog oka kojom je Lima htela da istakne tu nesvakidašnju karakteristiku. Ime nas u velikoj meri određuje, a u slučaju ovog dečaka to je više nego očigledno.

Adrijana Lima nije imala do sada običaj da javno eksponira svoju decu, i to važi i za njene ćerke Sijenu i Valentinu, koje je dobila u braku sa bivšim mužem Markom Jarićem. Povremena pojavljivanja sa decom na crvenom tepihu, poput dolaska na dodelu modnih nagrada sa starijom naslednicom, ne menjaju to pravilo.