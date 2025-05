Srednje dete i jedina ćerka Kejt Midlton i princa Vilijama slavi danas 10. rođendan. Princeza Šarlot Elizabet Dajana odrasta pred očima javnosti, dok se njeni roditelji trude da njihova mezimica koliko god je to moguće odrasta kao većina ostale dece. U njenu čast danas će biti objavljena rođendanska fotografija, a princeza koja je ista kraljica Elizabeta II, kako mnogi kažu, bila je do sada pomenuta u bezbroj priča, od onih o njenom odrastanju u monarhiji, uticaju na braću Luja i Džordža, do intrigantne teme njenog odnosa sa Megan Markl, koji je odraz narušene porodične idile.