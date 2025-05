Hanam je bio autor i producent brojnih underground hitova kao što su ‘Serious’, ‘Love You Girl’ i ‘I Like To Fck’*. U mejnstrim je ušao kao koproducent hita ‘You Want Me’ Toma Zanetija, koji je dostigao 22. mesto na UK Top 40 listi i 7. mesto na dance listi, a kasnije stekao i platinasti tiraž.