- Ono što mogu da kažem, a da ne ulazim previše u to je da je ova godina bila najveći uspon i najniži od padova u mom životu i da vidim toliko žena oko sebe koje se plaše da govore , plaše se da podele svoja iskustva. takođe priznajem da mnogi ljudi nemaju priliku da govore tako da se osećam srećnom što sam uspela. Ono što me je takođe održalo snažnom i pomoglo mi da verujem jeste borba da svet bude bezbedniji za žene i devojke - kazala je glumica koja sa Baldonijem na sudu treba da se sastane marta meseca sledeće godine.

