- On je biznismen, ima svoju firmu, ali se bavi i produkcijom, radio je koncerte Merlina i Čole. Tako smo se i upoznali . Već četiri meseca smo zajedno, ali bili smo prijatelji dugo pre nego što smo počeli da se zabavljamo - rekla je glumica za "Hello" pa otkrila šta je bilo presudno da baš on bude njen odabranik.

- Presudila je moja odluka da budem pokraj osobe koja me prihvata takvu kakva jesam, koja ne želi da me menja, već me razume, podržava i pruža slobodu da se razvijam u svim svojim talentima. Osvestila sam šta je to što u vezi želim. Ranijih godina sam muškarce poput svog sadašnjeg partnera odbijala, bili su mi dosadni. Što bi nam bilo lepo, daj neki problem, dramu, da se posvađamo. Merila sam ljubav patnjom umesto slobodom. Do te spoznaje sam došla radom na sebi, svojoj autentičnosti. Naučila sam da poštujem svoje vreme. Biram s kim ću da se družim, ali i u kojim projektima ću da učestvujem - rekla je tada Tijana.