„Izgubili smo svog brata, svog najboljeg prijatelja, svoje srce – Kirka. Bila sam na plaži kada sam to osetila. Pre nego što je poziv uopšte stigao, jedan delfin je neprestano dolazio do mene, kao da želi da se oprosti“, napisala je ona.

„Kirk i ja smo delili ljubav prema delfinima i okeanu, i u tom trenutku sam jednostavno znala. Iako mi je srce slomljeno, nalazim utehu u tome što znam da više ne trpi bol. Sada je na nebu – slobodan, isceljen i zasmejava sve na onaj jedinstveni način koji je samo on imao. Kirk je imao najdobročudniju dušu, srce puno ljubavi za svakoga ko ga je upoznao i duh koji je okupljao ljude. Zaista je bio ta spona koja nas je sve držala na okupu. Nikada neću zaboraviti trenutak kada su ga stavili na respirator, pre nego što je pao u komu. Rekla sam mu da ga volim, a suze su mu krenule niz obraze. To će sećanje zauvek ostati sa mnom. Već mi nedostaje njegov glas, njegov smeh, njegovo prisustvo. Svet deluje malo tamnije bez njega - ali znam da ću jednog dana ponovo videti svog najboljeg prijatelja. Do tada, nosiću ga u svom srcu. Zauvek“, stoji u njenoj emotivnoj objavi.