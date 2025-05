- Prvi put kada sam sreo Dejvida bilo je u Mančesteru, a posle smo otišli kod njega kući. Bila je to kuća na dva nivoa, ništa posebno. Nisam bio siguran o čemu ćemo pričati. Upoznao sam nekoliko fudbalera ranije, i uvek su pričali o tome koji auto žele ili u koji klub pokušavaju da uđu. Odmah sam osetio da je Dejvid Bekam drugačiji, počeo je da priča o svojoj viziji za fudbal. Nastavio je da govori koliko ne podnosi rasizam, a zatim je pričao o tome kako misli da će se fudbal razvijati u Americi i o razvoju ženskog fudbala. Bilo je to zaista očaravajuće. Delovalo je kao da može da vidi u budućnost, bio sam potpuno zadivljen i počeo sam da zapisujem beleške na komadiću papira - iskreno kaže ovaj bivši publicista.

- Iza scene, Dejvid je uvek bio vrlo prijateljski nastrojen i potpuno posvećen porodici. Bio je vrlo velikodušan, jednom sam bio s njim u BBC studijima, isprobavao je neke jakne i zamolio me da isprobam jednu od njih, samo da vidi da li će mi odgovarati. Nisam mnogo razmišljao o tome, ali otprilike nedelju dana kasnije, pojavio se u kancelariji sa prelepim odelom sa prugama koje je dao da mi naprave. Bilo je to tipično za Dejvida, i ne samo da me iznenadio lepim poklonom, već ga je lično i doneo - iskreno kaže on.

- Ispod svega, on je vrlo prirodna, normalna osoba, ali njegov radni moral je neverovatan, nikada ne usporava, uvek traži nove prilike i vrlo je preduzetnički nastrojen. Sećam se kada je sve došlo do kraja i kada sam prestao da zastupam Dejvida. Dve ili tri nedelje kasnije, telefon je zazvonio usred noći. Bio je to Dejvid, zvao je iz Japana, samo da me pita da li sam u redu i kako sam. Bio sam toliko dirnut time, to je bilo zaista klasično za njega i mnogo je govorilo o njemu kao ljudskoj osobi - iskreno je rekao ovaj bivši publicista o porodici Bekam.