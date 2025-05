Đina je svojevremeno izjavila da je i sama bila žrtva seksualnog zlostavljanja , a onda je istakla da je potrebno mnogo "hrabrosti" da bi se to javno osudilo odmah, a ne tek nekoliko godina kasnije, kao što je to ona učinila.

"Treba biti hrabar i to odmah reći i osuditi, čak ni ja nisam imala tu hrabrost. Ćutala sam i nisam ništa rekla", izjavila je jednom prilikom, te otkrila da je u dva navrata bila žrtva napastovanja - jednom je to učinio jedan stranac, a drugi put jedan Italijan.

Drugo mučno iskustvo dogodilo se nakon venčanja. "Zlostavljanja, još kad ih ima više, ostanu u nama i to obeleži naš karakter. To je nešto o čemu se ne govori lako", govorila je Lolobriđida.

"Ljudi su mislili da nas dvoje imamo divan brak, a ja nisam htela da objašnjavam kako stvari zaista stoje . Kuća je velika, on je poslednjih godina živeo ovde, ali zapravo smo vodili odvojene živote. Kada je razvod legalizovan u Italiji, bila sam među prvim ženama koje su se odlučile na takav korak", rekla je svojevremeno italijanska zvezda.

Međutim, najviše medijske pažnje ipak je izazvao njen "obračun" sa sinom jedincem. Do sukoba je došlo nakon što je sin slavne glumice počeo da optužuje njenog ličnog asistenta Andreu Pjacolu da joj na prevaru otima bogatstvo. O njegovoj vezi sa Đinom često se pisalo, a taj nesvakidašnji odnos intrigirao je svetsku javnost.

"Ne zaslužujem ovo. Ništa loše nisam uradila , a moja porodica je besna na mene, ne žele da me ostave na miru. U ovim godinama bi trebalo da imam malo mira, ali ga još nemam. Imam pravo da živim i umrem u miru", rekla je tada u suzama.

Pjacola, koji je imao samo 35 godina kada je počeo sudski proces, ušao je u Lolobriđidin život prvo kao vozač, 10 godina pre nego što ga je tužio njen sin. Posle toga je dobio unapređenje i postao "majstor za sve" u njenom životu, da bi na kraju dobio funkciju glumičinog menadžera. Štaviše, u jednom trenutku se sa svojom devojkom čak i preselio kod Lolobriđide , a godinama su kružile glasine o prirodi njegovog odnosa s glumicom. Oni su, naime, na javnim događajima znali da se pojavljuju držeći se pod ruku, pa je to privlačilo dodatnu pažnju javnosti.

Sin Milko i Pjacola na sudu su se prvi put našli 2015. godine, a od tada ga je naslednik optuživao da je preuzeo upravljanje firmom koja brine o Lolobriđidinoj imovini, da je prodavao luksuzne nekretnine, da je kupio Ferrari, podizao novac s njenih računa i da je prodao 350 glumičinih umetnina ukupne vrednosti 334 hiljade dolara. Đinin sin je pre ovog poslednjeg slučaja podneo zahtev italijanskom Vrhovnom sudu za blokadu imovine njegove majke kako ne bi dolazilo do daljeg rasipanja bogatstva, a početkom oktobra donesena je odluka u njegovu korist. Navodilo se da glumica ima "oslabljen osećaj za stvarnost", što bi značilo da je podložna iskorišćavanju.

Tada je Đina morala da angažuje Antonija Ingroija, posebnog advokata specijalizovanog za raskrinkavanje mafije, kako bi se na sudu obračunala sa sinom Milkom Škofičem i vratila kontrolu nad svojim bogatstvom od 35 miliona funti. On je pak u intervjuu za italijanske medije optužio Škofiča da ga majka i njeno zdravlje zanimaju samo zbog novca.

"To je moj život i ja odlučujem šta ću raditi s njim. Davanje poklona Andrei i njegovoj porodici nešto je što se tiče samo mene i nikoga više", zaključila je svojevremeno Đina Lolobriđida, koja je preminula u januaru 2023. u 95. godini života .

"Toyboy" Pjacola na kraju je osuđen na tri godine zatvora u Italiji, i to zbog pronevere više od 10 miliona evra njenog novca, i to pre nego što je ona preminula. Osuđen je zbog prevare, ali i "ispiranja mozga". Na sudu u Rimu otkriveno je kako je od 2013. do 2018, dok je radio kao njen pomoćnik, oštetio Lolobriđidu za 9 miliona što kroz imovinu, gotovinu, ali i automobile.